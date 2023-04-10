Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Захід не виконує домовленості про гарантії безпеки, передбачені Будапештським меморандумом. Дану заяву диктатор зробив під час зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, пише Белта.
"Західні держави розтоптали всі ці договори, угоди і заяви, і ніякої безпеки немає. Малася на увазі економічна безпека в тому числі. Ну яка економічна безпека, якщо вони вводять проти нас, Росії санкції?!"- обурився Лукашенко.
За його словами, Володимир Путін з цією позицією згоден. Тому білоруський диктатор, як він сам стверджує, вже запропонував Кремлю "проревізувати" всі договори і угоди Білорусі та Росії і підписати додаткові документи, "щоб забезпечити повну безпеку Білорусі".
"Загалом це звучало на переговорах так, що в разі агресії проти Білорусі Російська Федерація захищає Білорусь як власну територію. Ось такі нам потрібні [гарантії] безпеки", - заявив Лукашенко.
Він зазначив, що візит Шойгу до Мінська відбувся саме в контексті подальшого опрацювання цих домовленостей.
Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі
Білорусь, як Україна і Казахстан, разом з незалежністю отримала солідний ядерний арсенал, від якого вирішила відмовитися добровільно. Однак на відміну від України, Білорусь і Казахстан не були учасниками Будапештського меморандуму, тому жодних гарантій по ньому Мінськ та Астана не отримували.
Наприкінці березня цього року Володимир Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі свою ядерну зброю. Ракетні комплекси, здатні запускати ракети, вже передані, а влітку закінчать будівництво складу для ядерної зброї в Білорусі.
Спочатку були розмови про те, що ядерну зброю розмістять ближче до польського кордону, але пізніше білоруські військові заявили, що в цьому немає необхідності. Ядерна зброя може бути розміщена в будь-якій точці країни.