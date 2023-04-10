Диктатор хоче, щоб Захід дав йому гарантії щодо меморандуму, який Білорусь не підписувала.

Самопроголошений "президент" Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Захід не виконує домовленості про гарантії безпеки, передбачені Будапештським меморандумом. Дану заяву диктатор зробив під час зустрічі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, пише Белта.

"Західні держави розтоптали всі ці договори, угоди і заяви, і ніякої безпеки немає. Малася на увазі економічна безпека в тому числі. Ну яка економічна безпека, якщо вони вводять проти нас, Росії санкції?!"- обурився Лукашенко.

За його словами, Володимир Путін з цією позицією згоден. Тому білоруський диктатор, як він сам стверджує, вже запропонував Кремлю "проревізувати" всі договори і угоди Білорусі та Росії і підписати додаткові документи, "щоб забезпечити повну безпеку Білорусі".

Відео дня

"Загалом це звучало на переговорах так, що в разі агресії проти Білорусі Російська Федерація захищає Білорусь як власну територію. Ось такі нам потрібні [гарантії] безпеки", - заявив Лукашенко.

Він зазначив, що візит Шойгу до Мінська відбувся саме в контексті подальшого опрацювання цих домовленостей.

Росія розмістить ядерну зброю в Білорусі

Білорусь, як Україна і Казахстан, разом з незалежністю отримала солідний ядерний арсенал, від якого вирішила відмовитися добровільно. Однак на відміну від України, Білорусь і Казахстан не були учасниками Будапештського меморандуму, тому жодних гарантій по ньому Мінськ та Астана не отримували.

Наприкінці березня цього року Володимир Путін заявив, що Росія розмістить у Білорусі свою ядерну зброю. Ракетні комплекси, здатні запускати ракети, вже передані, а влітку закінчать будівництво складу для ядерної зброї в Білорусі.

Спочатку були розмови про те, що ядерну зброю розмістять ближче до польського кордону, але пізніше білоруські військові заявили, що в цьому немає необхідності. Ядерна зброя може бути розміщена в будь-якій точці країни.

Вас також можуть зацікавити новини: