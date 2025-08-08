Німецькі служби безпеки також посилили спостереження за активністю спецслужб РФ.

У Німеччині зростає загроза російських диверсій на залізниці. Уряд країни навіть попередив населення про можливі атаки на інфраструктуру Deutsche Bahn.

Як ідеться в повідомленні влади, наразі існує підвищена загроза підготовки диверсій на території Німеччини. За даними BILD, небезпека походить від російських спецслужб. Російські агенти вже перебувають під наглядом німецьких спецслужб. Німецькі служби безпеки також посилили спостереження за активністю спецслужб РФ.

Спецслужби Німеччини розглядають можливість таких диверсій, як підпали, небезпечне втручання в роботу поїздів або псування обладнання. Такі дії можуть зачепити десятки тисяч людей.

Видання зазначило, що Deutsche Bahn щодня користується понад 7 млн пасажирів, тому диверсії можуть паралізувати великі частини країни.

Російські диверсії в Європі

Нещодавно стало відомо про два підпали на залізничній лінії між Дюссельдорфом і Дуйсбургом. Ще одна диверсія була в Саксонії-Ангальт.

А навесні з'ясувалося, що РФ вербує українських підлітків для диверсій у Європі. Їм обіцяють гроші й автомобілі взамін проведених диверсій.

Багато з цих диверсій пов'язують зі спробами російської військової розвідки посіяти хаос.

