Райдер наголосив, що політика США щодо ударів по обʼєктах, розташованих на великій відстані від кордонів України, не змінилася.

Нещодавно міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що винищувачі F-16 вже на шляху до України. Цей літак має неймовірні можливості, заявив речник Пентагону Пет Райдер.

"F-16 має неймовірні можливості. Це літак, який ми самі використовуємо в США, як і багато країн НАТО та інші країни світу. Це високотехнологічна система, яка вимагає спеціального навчання не лише щодо керування, але і щодо її обслуговування та підтримки", – розповів він в інтервʼю "Голосу Америки".

Коаліція винищувачів активно співпрацює з Данією і Нідерландами, а також зі США, аби не тільки забезпечити підготовку українських пілотів, але й українських техніків. Крім того, ведуться роботи щодо технічного обслуговування цих літаків і того, як найкраще використовувати винищувачі в умовах, з якими зіткнуться українські пілоти.

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"Тож, знову ж таки, над цим треба буде працювати і далі. Зрештою, саме Україна вирішуватиме, як використовувати ці літаки на українській суверенній території. Але ми будемо працювати з міжнародною спільнотою, щоб зробити все можливе для гарантування того, що коли українці отримають ці літаки, вони зможуть їх обслуговувати, утримувати і експлуатувати", – додав Райдер.

Він також прокоментував думки експертів про те, що допоки РФ зможе розміщувати свою ППО там, куди не можна бити ракетами ATACMS, Україна не зможе повноцінно застосовувати F-16. За словами представника Пентагону, США "на дуже регулярній основі" співпрацюють з українськими партнерами щодо їхніх потреб, коли йдеться про захист суверенної території України та повернення окупованих територій.

"І ми крок за кроком працювали з українцями, щоб зрозуміти їхні потреби та спробувати розвинути підтримку, необхідну для захисту суверенної української території. Нещодавно ми санкціонували використання боєприпасів США через кордон для вогню у відповідь та оборонних ударів. Якщо росіяни формують війська або стріляють з артилерії чи літаків через кордон, то ми визнали цей факт і дали дозвіл українцям", – нагадав він.

Удари вглиб РФ американською зброєю

Райдер наголосив, що політика США щодо ударів по обʼєктах, розташованих на великій відстані, не змінилася. Вашингтон не хоче бачити "ненавмисних наслідків, ескалації, яка може перетворити цей конфлікт на ширший, який вийде за межі України".

"Гадаю, це те, на що нам усім потрібно зважати і ставитися до цього дуже серйозно. Однак ми ніколи жодним чином не недооцінюємо загрозу, яку Росія становить для України. Тому ми будемо працювати з Україною і надалі, щоб вона мала все необхідне для захисту своєї суверенної території і свого народу", – сказав Райдер.

Коли його запитали про те, як саме ситуація може ескалувати, якщо цього не сталося після дозволу США бити по прикордонню РФ, Райдер відповів, що "в цьому випадку ми говоримо про здоровий глузд".

"Якщо вас обстрілюють через кордон, або якщо росіяни формують війська для здійснення атак, скажімо, на Харків. Я думаю, що є сенс дати українцям можливість стріляти у відповідь. Але знову ж таки, треба дивитися на другорядні і третинні наслідки з точки зору потенційної ескалації — якщо цілі всередині Росії опиняться під ударами, які не обов'язково матимуть стратегічний вплив або можуть мати непередбачувані наслідки з точки зору ескалації", – пояснив він.

Тому, за словами представника Пентагону, від початку війни Штати тісно співпрацюють з Україною та європейськими партнерами, щоб запобігти ширшій війні.

"США не перебувають у стані війни з Росією. Ми не прагнемо конфлікту з Росією, але ми повністю підтримуємо право України на самозахист, і ми будемо продовжувати працювати з Україною, щоб переконатися, що вона зможе це зробити", – додав він.

Райдер додав, що США будуть і надалі "вести активні розмови з українцями, але зараз наша політика (щодо ударів вглиб РФ, – УНІАН) не змінилася".

Літаки F-16 для України: останні новини

Цього року Україна отримає недостатню кількість винищувачів F-16, аби на рівних боротися з авіацією противника. Про це сказав президент Володимир Зеленський.

Раніше Bloomberg писало, що цього літа Україна розраховує отримати лише шість F-16 цього літа і до 20 літаків – до кінця року. Інше джерело видання стверджувало, що Україна зможе виставити на озброєння ескадрилью F-16, від 15 до 24 літаків, що значно менше 300, до яких закликали її лідери.

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