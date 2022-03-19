Такі дії, на думку польського прем'єра, можуть змусити РФ замислитися про припинення війни з Україною.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі, запропонував Європейському Союзу на наступному засіданні Євроради розглянути питання про посилення санкцій проти Росії та припинити повністю торгівлю з країною-агресором на суші та на морі.

Про це пише польське видання WNP.

"Польща пропонує до цього пакету санкцій якнайшвидше додати торговельну блокаду. Це морські порти – заборона входу російських кораблів під російським прапором з російськими товари у порти, а також заборона торгівлі сухопутними шляхами", – заявив Моравецький.

Такі дії, на думку польського прем'єра, можуть змусити РФ замислитися про припинення війни з Україною.

Раніше шведська Профспілка портових працівників вирішила ініціювати блокаду пов'язаних із Росією суден.

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