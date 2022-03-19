Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі, запропонував Європейському Союзу на наступному засіданні Євроради розглянути питання про посилення санкцій проти Росії та припинити повністю торгівлю з країною-агресором на суші та на морі.
Про це пише польське видання WNP.
"Польща пропонує до цього пакету санкцій якнайшвидше додати торговельну блокаду. Це морські порти – заборона входу російських кораблів під російським прапором з російськими товари у порти, а також заборона торгівлі сухопутними шляхами", – заявив Моравецький.
Такі дії, на думку польського прем'єра, можуть змусити РФ замислитися про припинення війни з Україною.
Раніше шведська Профспілка портових працівників вирішила ініціювати блокаду пов'язаних із Росією суден.