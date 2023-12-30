Мета пошуку - остаточно підтвердити, що на польській території не залишилося жодного елемента ракети.

У Польщі будуть проведені пошуки можливих залишків російської ракети, яка залетіла в повітряний простір країни під час ракетного удару РФ по Україні вранці 29 грудня. Про це повідомляти прес-служба польської армії в соцмережі х.

Військові заявляють, що 30 грудня в Люблінському воєводстві будуть проведені наземні пошуки можливих елементів об'єкта, що порушив вчора повітряний простір Польщі, для цієї мети будуть задіяні близько 480 солдатів.

"Мета пошуку - остаточно підтвердити, що на польській території не залишилося жодного елемента об'єкта. Дії солдатів будуть проходити на південний схід від Замостя", - сказано в повідомленні.

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Проліт крилатої ракети над Польщею

29 грудня російські загарбники здійснили масований обстріл України, використавши безпілотні літальні апарати та ракети різних типів.

У Польщі, коментуючи атаку, заявили, що в їх повітряний простір увійшов непізнаний об'єкт. За даними ЗМІ, мова може йти про крилату ракету X - 22 або Х-101. У НАТО, коментуючи подію, відзначили, що"стежать за ситуацією і зберігають пильність".

Пізніше МЗС Польщі викликало російського посла "на килим", щоб вручити йому ноту протесту. У ній Польща вимагає від Росії пояснити інцидент, пов'язаний з порушенням крилатою ракетою повітряного простору країни.

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