Всього заходи відвідали понад 15 тисяч українців.

На Фестивалях Борщу у Польщі, які пройшли у дев’ятьох містах, зібрали понад 2 млн грн. Найбільше донатів вдалося зібрати у Варшаві - 575 000 грн за один.

Серія фестивалів проходила з квітня по червень 2023 року, організувала його польська Фундація Gremi Personal. Фестиваль став найбільшим заходом за кількістю українців у Польщі. Всього заходи відвідали понад 15 тисяч українців.

"Левова частка зібраних грошей пішла на закупівлю життєво важливої тактичної медицини. Але це не єдиний напрямок допомоги. Останній Фестиваль Борщу дав можливість купити два дрони "Mavic" вартістю 90 тисяч гривень за кожний, які допомагають нашим військовим у контрнаступі на Запорізькому напрямку", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що донати, зібрані у Варшаві пішли на ліквідацію руйнування на Херсонщині — це допомога людям похилого віку, багатодітним сім'ям та іншим мешканцям міста Херсон у відновленні постраждалого житла.

"Збір донатів — важлива частина нашого фестивалю. Але несподівано для нас, наші заходи стали головним місцем зустрічей українців у Польщі. Ми відкрили рецепт єднання. Люди приходять, щоб поспілкуватися, обговорити новини. І ми бачимо, як для них важливо робити будь-який можливий внесок у Перемогу, чи то донат чи волонтерська робота" — розповів засновник "Фундації Gremi Personal" Євген Кириченко.

Фестивалі Борщу у Польщі — безперервний процес і проводитиметься до повної перемоги. Українці збиралися вже у Варшаві, Гданську, Познані, Катовіце, Слупську, Бидгощі, Млаві, Домброва-Гурніче, на черзі — Лодзь, Краків, Гданськ (повторно).

"Фестиваль Борщу — прямий доказ того, що попри війну необхідно проводити публічні заходи — вони не тільки об’єднують українців, а й приносять реальну користь у нашій боротьбі проти окупантів", — переконаний Кириченко.

У фундації також додають, що під час фестивалів найбільше привертають увагу експонати з Музею Воєнних Трофеїв у Гданьску. Уламки підбитої російської техніки, які надсилають до музею українські військові, служать одночасно фотозоною. За донат учасники фотографуються з уламком російського ударного гвинтокрила К-52, шматком нічного прицілу "Малиш", тубусом від реактивного піхотного вогнемету "Шмель" та іншими трофеями.

Донати на ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, з початку повномасштабної війни, станом на січень 2023 року, на рахунки НБУ та у три найбільші фонди країни задонатили понад 33,96 мільярда гривень. Найбільший внесок (15,8 млрд) було зібрано на рахунки НБУ з 24 лютого до 5 травня. За даними Опендатабот, три найбільші фонди - це United24, "Повернись живим" та фонд Притули.

На спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Сил оборони, з 24 лютого 2022 року надійшло майже 28,7 млрд грн в еквіваленті.

Як повідомила прес-служба регулятора, станом на 1 липня залишок коштів на спецрахунку становить майже 2,9 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло майже 2,4 млрд грн.

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