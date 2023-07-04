На рахунок Мінсоцполітики для гуманітарних потреба надійшло 845 млн грн з початку повномасштабної війни.

На спецрахунок, який Національний банк відкрив для підтримки Сил оборони, з 24 лютого 2022 року надійшло майже 28,7 млрд грн в еквіваленті.

Як повідомила прес-служба регулятора, станом на 1 липня залишок коштів на спецрахунку становить майже 2,9 млрд грн. За минулий місяць на спецрахунок надійшло майже 2,4 млрд грн.

"Кошти перераховували як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота. З-за кордону в іноземній валюті надійшло майже 10,8 млрд грн в еквіваленті", - йдеться у повідомленні.

Серед найбільш активних країн, громадяни яких допомагали ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення, у Нацбанку виділили США, Великобританію, Німеччину, Швецію, Фінляндію, Польщу, Швейцарію, Норвегію, Австралію, Францію, Канаду, Болгарію та Гонконг.

Загалом з початку війни Національний банк перерахував на потреби оборони майже 25,9 млрд грн, у червні - майже 613 млн грн.

Також регулятор відзвітував про стан рахунку Міністерства соціальної політики України, який Національний банк відкрив для гуманітарних цілей.

Станом на 1 липня залишок коштів на цьому рахунку становить майже 98 млн грн, за червень на рахунок для гуманітарних потреб надійшло майже 6,7 млн грн. Близько половини коштів з початку війни надійшло з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

"Міністерство соціальної політики України, що є отримувачем та розпорядником коштів, які надходять на цей рахунок, вже перерахувало з нього понад 845 млн грн з метою надання гуманітарної допомоги постраждалим від збройної агресії РФ", - йдеться у повідомленні.

НБУ відкрив рахунок для підтримки ЗСУ - головне про внески українців

Як повідомляв УНІАН, у 2022 році зі спецрахунків, відкритих Національним банком, на потреби оборони України було перераховано понад 22,3 млрд грн, для надання гуманітарної допомоги – понад 920 млн грн.

З початку повномасштабної війни, станом на січень 2023 року, на рахунки НБУ та у три найбільші фонди країни задонатили понад 33,96 мільярда гривень. Найбільший внесок (15,8 млрд) було зібрано на рахунки НБУ з 24 лютого до 5 травня. За даними Опендатабот, три найбільші фонди - це United24, "Повернись живим" та фонд Притули.

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