Жорі Корольову було всього 34 роки.

У Польщі раптово помер український танцюрист. Георгій (Жора) Корольов був відомим артистом. Він знімався у фільмах і брав участь у польських "Танцях з зірками". Корольову було всього 34 роки.

Офіційну причину смерті поки що не повідомляють, проте видання SUPERexpress стверджує, що танцюрист помер через раптові проблеми з серцем.

22 грудня смерть Королева підтвердила його обраниця Евеліна Батор. Вона вказала, що танцюрист помер 21 грудня.

За даними видання, причиною смерті українця стало запалення серцевого м'яза. У день трагедії Корольов раптово впав, збираючись на тренування. У нього було багато справ і планів, але йому різко стало погано.

Українця намагалися реанімувати медики, але допомогти танцюристу вони не змогли.

Читайте такожПрив'язала і поїхала до Польщі: у київському парку знайшли собаку, якого залишила його власницяГеоргій Корольов народився в сім'ї бортпровідниці та професійного футболіста. Артист приїхав до Польщі з Одеси 18 років тому. Він прославився завдяки зйомкам у фільмах і серіалах, а також завдяки участі в "Танцях з зірками". Крім цього артист пробував свої сили в пісенному шоу "Як вони співають".

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Польщі на вулиці ледь не померла українка, її дивом врятували. Жінку реанімували поліцейські.

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