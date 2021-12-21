Польська промисловість стрімко відновлюється і росте.

За рік кількість вакансій у Польщі виросла на 68,5%: тільки в третьому кварталі 2021 року з’явилося понад 132 тисячі нових робочих місць.

Про це повідомляє аналітичний центр агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal з посиланням на дані Головного статистичного управління Польщі (GUS).

При цьому в країні бракує робочої сили, тому дефіцит сподіваються заповнити за рахунок працівників з України.

Більш, ніж вдвічі зросла загальна кількість вакансій, а також новостворених вакансій (8,3 тис.) у промисловості порівняно з третім кварталом 2020 року. Найбільша кількість робочих місць у переробній промисловості – майже чверть (34,3 тис.). Працівники потрібні в будівельну галузь (22,5 тис), торгівлю та ремонт автотранспортних засобів (19,3 тис.)

За рік втричі збільшилася кількість вакансій у готельній сфері та гастрономії і у 7 разів більше створили нових робочих місць у цих галузях. Значно зросла кількість робочих місць у інформаційній та комунікаційних сферах, де за рік стало на 154,1% більше вакансій і на 244,1% новостворених робочих місць.

Найчастіше на роботу шукали спеціалістів. Майже на 90% зросла кількість вакансій операторів виробничих ліній та монтажників (26,8 тис. вакансії). Також Польщі потрібні 34,4 тис. промислових робітників (збільшення на 60% порівняно з минулим роком).

Читайте такожЛише 15% українок переїхали до Польщі, щоб працювати за фахом - дослідження

Повідомляється, що польська промисловість стрімко відновлюється і росте. За даними Головного статистичного управління (GUS) промислове виробництво в листопаді зросло на понад 15% порівняно з минулим роком і на 5,3% порівняно з жовтнем.

Генеральний директор агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич зазначив, що цієї осені в Польщі гостро відчули брак працівників.

"Українці частково заповнили робочі місця, але Польща і надалі потребує робочої сили з України. Розвиток польської економіки неможливий без українських працівників. Тому з нового року польський уряд спрощує легалізацію проживання та працевлаштування для іноземців. Це має допомогти утримати українських трудових мігрантів в Польщі", - розповів він.

За даними Фонду соціального страхування, у Польщі працює 918 тис. українців, а в січні їх може бути 1 млн. Понад 300 тис. українців мають тимчасову посвідку на проживання.

Як повідомляв УНІАН, на 25% збільшилася кількість українців, які приїжджають на роботу до Польщі через подорожчання комунальних послуг в Україні. У тому числі зросло число заявок на вакансії від громадян України, які ще ніколи не працювали за кордоном.