Підлітки сиділи на коліях і не помітили наближення поїзда.

У Польщі загинув 14-річний підліток з України. Хлопець намагався врятувати подругу від поїзда, вона вижила і з численними травмами потрапила до лікарні. Про це пише польске видання Dziendobry.

Трагедія сталася у ніч із вівторка на середу в містечку Сважендз, що неподалік від Познані (центрально-західна Польща). За попередніми даними, після опівночі вантажний потяг, який прямував до Німеччини, збив 14-річного хлопця та 13-річну дівчинку, що сиділи на коліях.

"Підліток намагався їй допомогти, але сам потрапив під поїзд. Внаслідок отриманих травм він помер на місці. Дівчину з важкими травмами доправили до лікарні", – заявила представниця познанської поліції Марта Мроз.

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Відомо, що в цій пригоді дівчинка втратила руку.

За неофіційними даними журналістів, на вокзалі у Сважендзі було четверо підлітків. Кожен з них був з іншого міста, і невідомо, що вони там робили. 14-річний українець, який загинув, жив у містечку Вжесня, що приблизно за 40 км від місця трагедії. Дівчинка, що вижила – полька зі Слупцького повіту, що теж далеко від місця події.

Поліція продовжує розслідування.

Трагічні події з українцями за кордоном

Днями УНІАН повідомляв, що у Шотландії група невідомих побила українських підлітків. Один з хлопців отримав ножові поранення. Поліція вважає, що злочин стався на расовому підгрунті.

Також ми розповідали, що у німецькому місті Айнбек чоловік напав на дітей з України через те, що вони говорили українською. Нападник обурився, що діти розмовляють між собою українською, адже, на його думку, вони "повинні говорити російською". Чоловік смикнув дівчинку за волосся, схопив десятирічного хлопчика і перекинув його через поручні моста в канал. Дитина забилася об залізні балки, прикріплені до мосту, отримавши травму голови і лівої ноги.

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