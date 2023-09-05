Напад стався в одному з найбільш кримінальних районів Великобританії.

В столиці Шотландії Единбурзі група невідомих напала на українських підлітків. Один із постраждалих отримав ножові поранення, повідомляє BBC.

Нападу зазнали троє хлопців – двоє 13 років і один 15 років. Увечері в неділю до них підійшла група з восьми молодиків у ​​темному одязі і вчинила напад. Один із 13-річних підлітків отримав ножове поранення, інший – рвану рану вуха, 15-річний хлопець отримав удари кулаками.

Поліція стверджує, що напад на трьох українських підлітків носив расовий характер. На чому базуються ці твердження – не уточнюється. Відомо, що напад стався у районі Ніддрі, який має лиху славу осередку молодіжних банд та наркоторговців.

Відео дня

Наразі поліція перевіряє камери відеоспостереження і звернулася по допомогу до потенційних свідків інциденту.

Напади на українців в Європі

Як писав УНІАН, в середині серпня дві українки зазнали жорстокого нападу в маленькому містечку на заході Чехії. Місцевий чоловік підійшов до них, коли вони просто відпочивали в парку. Дізнавшись, що жінки з України, чоловік почав жорстоко їх бити.

Також ми розповідали, що в столиці Ірландії група молодих людей вчинила жорстоке побиття 23-річного актора театру Лесі Українки Олександра Грекова. Інцидент стався відразу після вистави української версії популярної ірландської п'єси "Переклади" в театрі Abbey Theatre.

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