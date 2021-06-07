Дмитро Гудков покинув Росію у зв'язку з можливим кримінальним переслідуванням.

У Кремлі не хвилюються з приводу від'їзду з Росії опозиціонера і колишнього депутата Державної думи Дмитра Гудкова.

"Якщо це законний виїзд з країни, будь-який громадянин, якщо він не має жодних обтяжень, поразки у правах, може прекрасно виїхати з країни, повернутися у країну або не повернутися - це абсолютно вільний процес", - цитує прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова РБК.

За словами Пєскова, у Путіна не стежать за справою Гудкова і його від'їздом.

Сам Дмитро Гудков на своїй сторінці у Facebook заявив, що ще на початку весни планував "боротися за трибуну в Держдумі", проте нові закони про екстремізм, іноземних агентів і небажаних організацій зробили участь у виборах для незалежних кандидатів неможливою.

Читайте такожЗняли з літака: у Росії затримали опозиціонера Пивоварова"Що Кремль точно зміг зробити - це зіпсувати картинку. Не так я хотів оголосити про від'їзд і не в такому поспіху його влаштувати. ... Мене відверто попередили, що, якщо я не відмовлюся від ідеї стати депутатом Держдуми, моє питання "вирішуватиме товариш майор". Кримінальна справа, 13 обшуків за участю понад 170 силовиків, два дні на Петрівці та взяття в заручники родичів переконали мене, що це не блеф. Після ізолятора на Петрівці (ГУВС Москви) мені чітко сказали: або їдь, або питання про твою неучасть у виборах буде вирішено "будь-яким способом", - заявив опозиціонер.

За його словами, до думки виїхати його також спонукали замах і тюремне ув'язнення Олексія Навального, розгром його штабів, "Відкритої Росії" і арешт Андрія Пивоварова, проте мова не йде про еміграцію.

"Еміграція - це розрив усіх зв'язків. Цього я робити не збираюся. Це не поразка, це тактичний відступ для передислокації сил", - заявив Гудков.

Дмитро Гудков виїхав з Росії: що відомо

6 червня російський опозиційний політик і громадський діяч Дмитро Гудков повідомив, що покинув територію РФ через "фейкову кримінальну справу". За його словами, кілька близьких джерел з оточення Адміністрації російського президента повідомили, що якщо він не поїде, може бути заарештований.

Власне справу опозиціонер називає порушеною виключно, щоб перешкодити йому балотуватися в Держдуму і "видавити з країни щонайменше до дня голосування".

Гудков розповів, що відправився до Києва, де в нього "давно заплановані зустрічі та ефіри". Російським ЗМІ він розповів, що виїхав в Україну на загальних підставах. "ПЛР-тест і медстраховка, все на загальних підставах",-відповів політик на питання про документи для перетину російсько-українського кордону машиною.

Читайте такожУ Росії штаби Навального внесли до переліку екстремістів і терористівРаніше, 1 червня, у Дмитра Гудкова пройшли обшуки, після чого його відвезли у слідче управління МВС по Москві. Він проходить підозрюваним у кримінальній справі про заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою з особливо великим збитком (п. "б" ч. 2 ст. 165 КК).

За словами керівника міжнародної правозахисної групи "Агора" Павла Чікова, мова йде про несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення у 2015-2017 роках. У тій же справі затримали тітку опозиціонера Ірину Єрмілову.

Після обшуку Гудкова затримали на дві доби та відпустили під зобов'язання про явку.

Вранці в понеділок Гудков вперше детально пояснив, чому покинув Росію: рішення він ухвалив ще в четвер, коли вийшов з ізолятора, а зміцнився в рішенні в суботу, переговоривши з батьком Геннадієм Гудковим. Крім того, під загрозою нібито опинився його брат Володимир.

"Я вивіз брата (в Україну - УНІАН). Він би був наступним, як нам сказали", - цитує опозиціонера "Бі-бі-сі".

На думку Гудкова, те, що його відпустили з поліції без підписки про невиїзд, означає, що влада хотіла, аби він поїхав з країни. Гудков каже, що за кордон поїхав "на якийсь час", а з собою взяв лише одну валізу і два костюми. Його дружина і двоє дітей залишилися в Росії.

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Автор: Катерина Комолова