Йдеться про ресторан Anelya в Чикаго.

Ресторан української кухні вперше увійшов до рекомендацій найвпливовішого гастрономічного путівника MICHELIN Guide. Як повідомляє Міністерство закордонних справ України, йдеться про ресторан Anelya в Чикаго.

Як розповідають у МЗС, у 2023 році власник ресторану та шеф-кухар Джонні Кларк вперше відвідав Харків, де народилася його бабуся, Анеля Очатинська. Ця подорож надихнула його на відкриття ресторану, названого у її честь, який би просував українську традиційну та сучасну кулінарну традицію у США.

Ресторан, відкритий у жовтні минулого року, спеціалізується на сучасній українській кухні, яка поєднує традицію та сучасні кулінарні стилі. Серед основних страв – борщ, вареники, локшина, полтавські галушки, голубці, банош, пампушки та інші. На десерт можна замовити Київський торт, ряжанку або екзотичний наполеон з кремом з чорного чаю.

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У коментарі Chikago Global Джонні Кларк розповів, що вважає свій ресторан "політичною заявою" світу про те, що українська кухня "це не просто російська з родзинкою" - і що вона заслуговує на власну зірку Мішлен.

Гід Мішлен – це авторитетний ресторанний та готельний довідник, що видається компанією Michelin. Гід Мішлен надає рекомендації щодо ресторанів та готелів, а також оцінює їх за допомогою зірок. Цей гід відомий своїм суворим та анонімним процесом оцінки, що робить його одним із найшанованіших та найвпливовіших ресторанних та готельних довідників у світі.

Раніше УНІАН розповідав, де з'їсти найсмачніший у світі бургер. За версією "Гіда Мішлен з бургерів", звання найкращого бургера у світі 2024 року здобула мережа із семи ресторанів Hundred Burgers з Іспанії, що охоплює чотири ресторани у Валенсії та три в Мадриді. Ресторан здобув визнання завдяки 120-денній витримці яловичини, яку описують як таку, що "тане в роті", і "суперхрусткому" бекону.

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