За даними організаторів, у референдумі взяли участь 5,6 млн осіб.

У п'яти російських регіонах відбулися онлайн-референдуми за відділення від Російської Федерації.

"Національний онлайн-референдум про самовизначення республік Російської Федерації" провели ініціативні групи з різних регіонів РФ. Голосування проходило з 16 по 28 лютого на сайті референдуму, у ньому взяли участь 5,6 млн осіб.

Голосували за незалежність Кенігсберга (Калінінград і область), Інгрії (Санкт-Петербург і Ленінградська область), Кубані (Краснодарський край), Сибіру і Уралу.

Відео дня

Кенігсберг: 72,1% за незалежність від Москви, 27,9% - проти.

Інгрія: 66,2% за незалежність, 33,8% - проти.

Кубань: 55,7% за незалежність, 44,3% - проти.

Сибір: 63,9% за незалежність, 36,1% - проти.

Урал: 68,2% за незалежність, 31,8% - проти.

"Підсумки онлайн-референдумів показали дві важливі тенденції. По-перше, ідеї незалежності регіонів вкоренилися в суспільстві народів, що населяють "Російську імперію". По-друге, російська влада боїться нас, вільних громадян і результатів нашого волевиявлення. Успішно проведені референдуми - це тільки перша ластівка на шляху самовизначення республік. Інгрія, Кенігсберг, Кубань, Сибір і Урал будуть вільними!" - заявили організатори.

Майбутнє Росії: прогнози

Нагадаємо, глава української розвідки Кирило Буданов вважає, що Росію в 2023 році очікує трансфер влади. На його думку, Україні буде необхідно мати певну форму контролю над РФ після війни.

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За даними ГУР, минулого року на території РФ зафіксували близько 40 випадків роботи рейкових партизан.

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