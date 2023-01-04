У 2022 році було зафіксовано близько 40 таких випадків, а також випадки знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.

В ніч на 4 січня у Росії партизани вчергове зупинили рух цивільних потягів та військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці у районі Красноярська.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У новому 2023 році це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

У ГУР також поінформували, що у 2022 році було зафіксовано близько 40 таких випадків, а також випадки знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.

"Суттєва активізація рейкових партизан у Росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації", - заявили в розвідці.

Партизани в РФ: головні новини

У квітні губернатор Бєлгородської області Російської Федерації В'ячеслав Гладков заявив, що біля кордону з Україною серйозно пошкодили залізничні колії.

У серпні невідомі підірвали залізницю у Курській області.

Крім того, повідомлялося, що в чотирьох областях РФ партизани провели диверсії на об'єктах "Російських залізниць".

За даними російських ЗМІ, в період з березня по червень в РФ раптово зійшли з рейок 63 товарні потяги.

Вас також можуть зацікавити новини: