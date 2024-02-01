Супутником "зловмисниці" був хлопець, на одязі якого був синьо-жовтий значок.

В Російська Федерація суд вперше заарештував дівчину за носіння сережок в кольорах веселки.

Як повідомляти "Астра", 29 січня 24-річна Анастасія разом зі знайомим пили чай в одному з кафе міста Нижній Новгород. Раптово до їх столика підійшов невідомий, який одразу ж повівся дуже агресивно.

Хлопець запитав: "Ви в курсі, яка у нас ситуація зараз в країні?". У відповідь на здивовані погляди молодих людей почав штовхати супутника Анастасії, смикати його за светр і приколотий до одягу значок у вигляді прапора України. При цьому, невідомий застосовував ненормативну лексику, ображав пару і зажадав, щоб юнак зняв синьо-жовтий значок. Той парирував, що в РФ немає заборони на носіння символіки інших країн. Однак чоловік проявив ще більшу агресію, зірвавши з хлопця значок. При цьому, невідомий знімав те, що відбувається на відео, коментуючи, що воно "піде у відділ по боротьбі з екстремізмом" і недвозначно згадав нібито нетрадиційну орієнтацію молодих людей.

В об'єктив потрапила Анастасія, у якої у вухах були сережки в кольорах веселки. Із запису випливає, що дівчина намагалася заступитися за друга, але також піддалася образам.

Потім Анастасію дійсно викликали на допит співробітники центру з протидії екстремізму. Її затримали і залишили у відділі до суду, який відбувся наступного дня. Сормовський суд Нижнього Новгорода визнав винною в "публічній демонстрації символіки екстремістської організації " (20.3, ч.1 КпАП). Дівчину заарештували на 5 діб.

За даними "Астра", відео, через яке Настю заарештували, опублікував Z-активіст Владислав Поздняков. Він відомий в РФ ще й тим, що "переслідує жінок". Згідно з відкритими джерелами, в грудні 2018 року Поздняков був засуджений на два роки умовно за статтею 282 КК РФ за "дії, спрямовані на приниження людської гідності по відношенню до жінок", але незабаром вирок скасували у зв'язку зі змінами в КК РФ.

Як відзначати "База", супутник Анастасії був в рожевому светрі з синьо-жовтий значком, а на Насті — сережки-жаби з семикольорового веселкою. Невідомий з камерою назвав прикраси "екстремістською символікою". На думку поліцейських, вони символізували заборонений в Росії "Міжнародний рух ЛГБТ". За словами адвоката дівчини, суд послався на рішення Верховного суду про заборону "ЛГБТ-руху".

За даними "Медіазони", йдеться про жительку Нижнього Новгорода, яку звуть Анастасія Єршова. Суд визнав її винною в публічній демонстрації ЛГБТ-символіки. При цьому, суд не зміг визначити, який саме символ "демонструвався, і які ознаки відповідної символіки він мав".

Репресії представників ЛГБТ в Росії

Як повідомляв УНІАН, Верховний суд Росії визнав ЛГБТ екстремістським рухом, і тепер діяльність міжнародного співтовариства заборонена на території РФ.

Нагадаємо, Російське товариство психіатрів підготувало клінічні рекомендації щодо "лікування розладу статевої ідентифікації" через "примирення з вродженою статтю". Комплекс заходів, який поки не схвалений Міністерством охорони здоров'я РФ, потрібен був після прийняття закону про заборону трансгендерного переходу в Росії. Рекомендації російських психіатрів спрямовані на терапію трансгендерних людей без гормональних препаратів і хірургічних операцій. Серед підходів, до яких рекомендується вдаватися, називають, зокрема, когнітивно-поведінкову терапію і терапію прийняття і відповідальності.

Вас також можуть зацікавити новини: