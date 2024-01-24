Серед підходів, до яких рекомендується вдаватися, називають, зокрема, когнітивно-поведінкову терапію і терапію прийняття та відповідальності.

Російська спілка психіатрів підготувала клінічні рекомендації щодо "лікування розладу статевої ідентифікації" через "примирення з вродженою статтю". Рекомендації опубліковані в кінці 2023 року, увага на них звернув "Комерсант".

Цей комплекс заходів ще не схвалений Міністерством охорони здоров'я. Нові рекомендації були потрібні після прийняття закону про заборону трансгендерного переходу в Росії і спрямовані на терапію трансгендерних людей без гормональних препаратів і хірургічних операцій.

Автори рекомендацій пропонують за відсутності інших інструментів проводити з трансперсонами психотерапію з метою "досягнення реалістичності уявлень про свій стан". Також лікарі мають намір коригувати "порушення психосексуального розвитку". Серед підходів, до яких рекомендується вдаватися, називають, зокрема, когнітивно-поведінкову терапію і терапію прийняття та відповідальності.

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Дослідник трансгендерності Яна Кірей-Ситникова в коментарі "Комерсанту" порівняла ці методи з псевдонауковою "конверсійною терапією", яку в ООН прирівнювали до тортур.

Заборона ЛГБТ в РФ-деталі

У червні глава МОЗ РФ Михайло Мурашко заявив, що Володимир Путін доручив створити в центрі психіатрії та наркології імені Сербського інститут з дослідження "суспільної поведінки" гомосексуальних людей. ЛГБТ-портал "Хлопці+" назвав слова Мурашка підтвердженням того, що в Росії може бути впроваджена так звана конверсійна терапія.

Верховний суд Росії визнав ЛГБТ екстремістським рухом, і тепер діяльність міжнародного співтовариства заборонена на території РФ.

Як пишуть росЗМІ, засідання суду пройшло в закритому режимі без представника відповідача. Журналістів пустили всередину тільки під час оголошення постанови.

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