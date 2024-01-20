Російська пропагандистка неадекватно відреагувала на слова голови військового комітету НАТО Роба Бауера.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян відзначилася новою нісенітницею про Україну в ефірі на росТБ, заявивши, що країна в майбутньому може перетворитися на "ЛГБТ-столицю" та "олімпіаду трансгендерів".

Відповідним чином редактор пропагандистського RT неадекватно зреагувала на слова голови військового комітету НАТО Роба Бауера. Останній заявив, що причиною нападу РФ на Україну став її страх перед демократією.

"Ця війна почалася не через реальну загрозу Росії з боку України або НАТО. Росія злякалася дещо сильнішого, ніж будь-яка зброя у світі - демократії. Якби люди в Україні отримали демократичні права, росіяни захотіли б їх теж, ось через що почалася війна", - процитували Бауера в ефірі РФ.

Після цього слово "взяла" Симоньян: "Наїлися ми вашої демократії так, що ви самі вакцинували нас своїми руками від цієї демократії на десятиліття!",- сказала вона.

Далі пропагандистка перевела стрілки на Україну:

"Чим би не стала Україна - ЛГБТ-столицею або місцем проведення олімпіади трансгендерів, - Росія такою ніколи не захоче бути"

Симоньян обурила росіян українською ковбасою

Незадовго до новорічних свят Симоньян пішла на провокацію в мережі, опублікувавши кадри "української ковбаси" та стверджуючи, що зняла продукт на прилавку російського ринку. Вона натякнула, що у РФ є такі продукти, і ніхто нікому за це "морду не б'є". Однак росіяни не оцінили її заяву, відзначивши інше: цінники на продукти на ринку Росії "ахові", стверджували коментатори під її публікацією.

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