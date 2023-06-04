У Міноборони Росії заявили про успішну групову атаку високоточною зброєю.

Міністерство оборони РФ заявило про те, що в ніч на 4 червня російські війська атакували українські аеродроми. Як відомо, вночі по всій Україні почалася повітряна тривога.

Про це йдеться у підсумковому зведенні відомства про перебіг бойових дій за минулу добу. Підкреслюється, ЗС РФ атакували груповою високоточною зброєю великої дальності.

"Сьогодні вночі Збройні Сили Російської Федерації завдали групового удару високоточною зброєю великої дальності повітряного базування по об'єктах противника на військових аеродромах", - вказує Міноборони РФ.

Російське міністерство заявляє, що мета удару досягнута: вражені командні пункти, авіаційна техніка, сховища з озброєнням, а також радіолокаційні пости.

Відзначимо, що раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк нагадав українцям, що повідомленнями Міноборони РФ не можна довірити та назвав це відомство місцевим "Камеді-Клаб".

РФ в ніч на 4 червня вдарила по Україні ракетами - що запустили

Нагадаємо, що в ніч на 4 червня близько 01:30 Україна "почервоніла" через масштабну повітряну тривогу. Сирена звучала у всіх регіонах, а також у Києві. Відбій у столиці приблизно дали о 4:30.

Вранці начальник КДВА Сергій Попко уточнив, що ворог запустив по Україні ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Всі цілі вдалося збити.

Пізніше ВСУ зазначили, що цієї ночі в небі України збили п'ять БпЛА типу "Shahed-136/131", а також шість крилатих ракет Х-101/Х-555.

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