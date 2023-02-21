Президент нагадав, що у України вже є своя "формула миру".

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що чув від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби пропозицію мирного врегулювання війни з Росією від Китаю. Однак, як наголосив Зеленський, ніяких офіційних документів щодо цього він не отримував.

Як зазначив український глава під час спільної прес-конференції з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні 21 лютого, "відбулося неформальне спілкування, діалог з колегою з Китаю. І справді сказали, що у них є ідея, документ чи резолюція".

Натомість президент нагадав, що у України вже є своя "формула миру".

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"Мені здається, що наш документ, наша "формула миру", яку ми запропонували, підтримала велика кількість держав уже. І ми чекаємо, що підтримають наші ініціативи і 23 лютого, коли відбудеться голосування за відповідну резолюцію на засіданні Об'єднаних Націй. Важливо, щоб була одна позиція", - підкреслив Зеленський.

Офіційно документів ніяких Зеленський не бачив: "Ми зацікавлені, щоб всі країни світу були залучені, щоби закінчилася ця війна, щоби підтримувати нашу справедливу "формулу миру".

Війна в Україні – позиція Китаю

Пекін продовжує послідовно перекладати провину за війну в Україні з Росії на Європу та США. Комуністичний Китай також підтримує проросійську риторику в ООН, яку ніяк не можна назвати "нейтральною".

Про "мирний план" чиновники КНР обмовилися на Мюнхенській безпековій конференції. За словами керівника Офісу закордонних справ Центрального комітету Ван Ї, "пропозиція Китаю враховує те, що територіальна цілісність і суверенітет всіх держав повинні поважатися".

Водночас західна преса наполягає, що Китай продовжує вести подвійну гру, підігруючи Росії. Також з'явилися чутки про наміри КНР передати Путіну летальну зброю. США вже попередили Китай про наслідки.

За даними США, Китай вже може постачати Росії нелетальну військову допомогу для ведення війни проти України, зокрема, форму або навіть бронежилети для окупантів.

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