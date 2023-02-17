Україна має класні Повітряні сили, зазначив керівник Офісу президента.

Україна в річницю повномасштабного вторгнення Росії готова до різних сценаріїв.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак у Telegram. "24 лютого ми готові до різних сценаріїв. Не забувайте, що в нас класні Повітряні сили. Тому слухайте, що кажуть саме ці люди, які вміють збивати російські та інші повітряні цілі", - заспокоїв очільник ОП.

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Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк попереджав, що у річницю повномасштабного вторгнення росіяни здатні здійнити масований удар по Україні.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого в ефірі телемарафону міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що президенту Росії Володимиру Путіну на трагічну річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну надішлють "дуже чіткий сигнал" - що в цій війні він неодмінно програє.

Кулеба висловив упевненість, що тема України буде головною під час візиту президента США Джо Байдена до Польщі, який має відбутися 20-22 лютого. Крім того, наприкінці лютого очікуються нові міжнародні санкції щодо РФ.

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