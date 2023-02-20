Пекін може ініціювати резолюцію в ООН до річниці війни, яка буде змагатися з представленою союзниками України.

Через рік після оголошення про "безмежне" партнерство з Росією Китай намагається переконати світ, що дотримується нейтралітету і може допомогти покласти край війні проти України.

Однак ця ідея викликає скептицизм в США і Європі і побоювання чиновників, що китайські мирні пропозиції будуть співзвучні з ідеями російського диктатора Володимира Путіна і зможуть отримати підтримку в ООН, пише Bloomberg.

Анонсований Китаєм на Мюнхенській конференції з безпеки цими вихідними мирний план для України досі не був оприлюднений. Політичний радник китайського лідера Сі Цзіньпін Ван І, анонсуючи його, заявляв, що йтиметься про заклики до поваги до територіальної цілісності, захисту ядерних об'єктів і протидії використанню біохімічної зброї.

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Ознайомлені з планом європейські чиновники сказали Bloomberg, що в план, ймовірно, будуть включені заклики до припинення вогню і припинення поставок зброї в Україну. Вони припускають, що ці пропозиції будуть співзвучні з тим, що російський диктатор Володимир Путін скаже під час свого виступу 21 лютого.

"Потенційно можуть запропонувати проект резолюції організації Об'єднаних Націй в першу річницю вторгнення 24 лютого, щоб конкурувати з резолюцією, підтриманою прихильниками України, вимагають, щоб Росія вивела війська і припинити бойові дії. Хоча у плану Китаю мало шансів на успіх, союзники США стурбовані тим, що ця пропозиція може знайти відгук у країнах глобального Півдня і потенційно залучити голоси в ООН", – зазначають журналісти.

Bloomberg також зазначає, що подібна мирна пропозиція допомагає китайському лідеру підтримувати імідж світового державного діяча.

Позиція Китаю щодо війни в Україні - що варто знати

Китай незмінно повторює, що виступає за припинення війни в Україні та мирні переговори і нібито не підтримує саме вторгнення Росії. Водночас офіційні особи Китаю публічно відстоюють деякі з причин, якими Росія виправдовує війну, приміром, як протистояння розширенню НАТО.

Китай також утримується від жорсткої критики на адресу Росії у зв'язку із загарбницькою війною і влаштованим росіянами терором проти українського населення.

Протягом останнього часу Китай, який надає дипломатичну підтримку Путіну, намагається дистанціюватися від Росії, повторюючи, що відносини між країнами засновані на "трьох ні": жодних союзів, жодної конфронтації і жодних об'єднань проти будь-якої третьої сторони. Водночас лідер Китаю Сі Цзіньпін жодного разу з початку повномасштабної війни не розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським, тоді як переговори з російським диктатором Володимиром Путіним відбувалися щонайменше 4 рази.

Раніше США стверджували, що Китай надає РФ нелетальну військову допомогу та економічну підтримку, Пекін це заперечував і намагався перекласти відповідальність за війну в Україні на Вашингтон. Протягом останніх днів з боку США лунали публічні вимоги до Китаю не допомагати Росії летальною зброєю.

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