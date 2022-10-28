Один строковик загинув одразу, а інший - помер у медзакладі.

В Архангельській області контрактник в'їхав у колону з 20 військовослужбовців строкової служби. В результаті загинули дві людини, і ще 11 - постраждали. Їх доставили в лікарню з різними травмами

Про це повідомляють росСМИ.

Зазначається, що один строковик загинув одразу, а інший - помер в медустанові.

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Причина події поки невідома, нею займаються військові слідчі.

Мобілізація в Росії

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу озвучив плани мобілізувати близько 300 тис. осіб.

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що станом на середину жовтня в Росії мобілізували 200 тис. осіб.

Голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупанти затримали російських мобілізованих, які відмовилися воювати, і утримують їх на одному з підприємств Луганської області.

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