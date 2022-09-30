Випадки "помилкової" мобілізації росіян на фронт фіксують все частіше.

У російському Хабаровську мобілізували на війну в Україні чоловіка з діагностованою шизофренією.

Про це повідомляється в Telegram- каналі Загальноросійського народного фронту в Хабаровському краї.

Його дружина розповіла, що чоловік з 2017 року перебуває на обліку в психіатричній лікарні, але 26 вересня його забрали за повісткою і відвезли у військову частину міста Бікіна.

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"Я 28-го числа приїжджаю в частину, надаю їм необхідні документи, на що вони мені відповіли, що розберуться. Телефонуэ мені чоловік і каже, що почався розподіл по батальйонах, його зараховують до стрілецького", — скаржиться росіянка.

Зазначається, що випадки "помилкової" мобілізації росіян на фронт фіксують все частіше. У Ростові- на-Дону на службу призвали кульгавого стрільця з грижею хребта, у Волгоградській області - 63-річного пенсіонера з діабетом та ішемією мозку, а на Сахаліні - 40-річного діабетика з пластинами в хребті.

Мобілізація в Росії

Президент РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив про призов в армію резервістів. Частину звернення він присвятив ядерним загрозам у бік Заходу.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу додав, що планується призвати 300 тисяч осіб. А ЗМІ дізналися, що в секретному 7 пункті указу про мобілізацію сказано про 1 мільйон чоловіків.

У Кремлі цю інформацію назвали "брехнею", але факти свідчать про зворотне. Повістки надсилають багатодітним батькам, людям похилого віку та мерця. Про порушення правил мобілізації заговорили навіть прокремлівські пропагандисти.

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