У Росії на Камчатці рятувальники продовжують операцію з пошуку тіл загиблих під час аварії пасажирського літака Ан-26 біля берега Охотського моря.
Як пише Telegram-канал Mash, станом на 10:00 (за київським часом) серед уламків вже виявили дев'ять тіл.
Одне з тіл впізнали, ним виявився 17-річний Артем Тищенко.
«Роботи ускладнюють сильний вітер, туман та хвилі», – йдеться в повідомленні.
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Борт летів з Петропавловська-Камчатського в селище Палана. Зв'язок з літаком зник незадовго до посадки.
Ан-26 врізався у берегову скелю, при цьому частина уламків потрапила в море.
На борту було 28 осіб, ніхто з них не вижив.
Зі слів співробітників МНС, літак впав, не дотягнувши 15-20 кілометрів до аеропорту.
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