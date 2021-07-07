Пошукові роботи ускладнюють сильний вітер, туман та хвилі.

У Росії на Камчатці рятувальники продовжують операцію з пошуку тіл загиблих під час аварії пасажирського літака Ан-26 біля берега Охотського моря.

Як пише Telegram-канал Mash, станом на 10:00 (за київським часом) серед уламків вже виявили дев'ять тіл.

Одне з тіл впізнали, ним виявився 17-річний Артем Тищенко.

«Роботи ускладнюють сильний вітер, туман та хвилі», – йдеться в повідомленні.

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Борт летів з Петропавловська-Камчатського в селище Палана. Зв'язок з літаком зник незадовго до посадки.

Ан-26 врізався у берегову скелю, при цьому частина уламків потрапила в море.

На борту було 28 осіб, ніхто з них не вижив.

Зі слів співробітників МНС, літак впав, не дотягнувши 15-20 кілометрів до аеропорту.

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Автор: Катерина Шварц