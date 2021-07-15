У Новосибірській області чоловік вдарив в голову хлопчика, який посварився з його сином через чипси.
Відео інциденту опублікував Telegram-канал Life Shot.
Інцидент стався в селищі Краснообськ. На ролику видно, що у дворі багатоповерхівки стоять діти та дорослі.
У якийсь момент чоловік б'є в голову хлопчика, який стоїть навпроти. Дитина падає на асфальт.
Читайте такожРосійських казаків почнуть приймати до РосгвардіїВідзначається, що раніше хлопчики посварилися через пакет чипсів. Після цього в конфлікт вирішив втрутитися батько одного з них.
Мати потерпілого розповіла місцевому виданню, що хлопчик отримав струс мозку.
У поліції порушено кримінальну справу за статтею 116 (побої) КК РФ.
Вас також можуть зацікавити новини
- "Буде кровища": у Росії школяр на уроці погрожував вчительці "тра* * *ть" її (відео 18+)
- Мріяв вийти, щоб вбивати: у Росії з в'язниці достроково випустили ґвалтівника-садиста
- У Росії бізнесмен-зрадник провів ніч з двома повіями і поплатився
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram