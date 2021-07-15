Чоловіків втрутився в дитячу сварку.

У Новосибірській області чоловік вдарив в голову хлопчика, який посварився з його сином через чипси.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал Life Shot.

Інцидент стався в селищі Краснообськ. На ролику видно, що у дворі багатоповерхівки стоять діти та дорослі.

У якийсь момент чоловік б'є в голову хлопчика, який стоїть навпроти. Дитина падає на асфальт.

Читайте такожРосійських казаків почнуть приймати до РосгвардіїВідзначається, що раніше хлопчики посварилися через пакет чипсів. Після цього в конфлікт вирішив втрутитися батько одного з них.

Мати потерпілого розповіла місцевому виданню, що хлопчик отримав струс мозку.

У поліції порушено кримінальну справу за статтею 116 (побої) КК РФ.

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Автор: Людмила Жерновська