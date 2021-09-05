У російській колонії вбиті "смотрящий" і його права рука, дізналися журналісти.

У російському Хабаровському краї у виправній колонії №14 сталася бійка між людьми, які відбували покарання, загинули двоє засуджених, а четверо – постраждали. Одному потерпілому знадобилася госпіталізація.

Розпочато справу за ч. 3 ст. 321 Кримінального кодексу РФ (дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства) ч. 2 ст. 105 КК (вбивство двох осіб), йдеться на сайті Слідчого комітету РФ у Хабаровському краї та Єврейській автономній області.

У російській колонії був бунт, йдеться в Telegram-каналі LIFE SHOT.

За його відомостями, убитий так званий "смотрящий" за колонією та його помічник.

"...Четверо постраждалих в бійці також були в їх "касті". Бунт стався в одному зі спальних приміщень колонії. Поки всі обставини з'ясовуються", – наголошується у повідомленні.

На людей в колонії напили близько 3 години ночі, коли вони спали, поділився в Telegram Amur Mash. На каналі йшлося, що люди забиті тупими предметами.

Виправна колонія №14 знаходиться під контролем Федеральної служби виконання покарань РФ у Хабаровському краї. Колонія розташована в місті Амурськ за адресою шосе Машинобудівників, 10.

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Автор: Екатерина Присяжнюк