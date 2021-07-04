Один з учасників бійки впав і був побитий, ймовірно отримав травми.

На Контрактовій площі в Києві з ранку 4 липня сталася масова бійка. У сутичці взяли участь близько десятка людей.

Відео інциденту опублікував Telegram-канал «ХК». На ньому можна бачити, як молоді люди б'ють один одного, але визначити сторони конфлікту складно. Один з учасників бійки впав і був побитий, ймовірно отримав травми.

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У коментарях до відео один з користувачів представився учасником подій. За його словами, бійка почалася через те, що на нього без причин напав невідомий, тому що «просто йому так захотілося». Коментатори зазначають, що поліції на місці не було.

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Автор: Дмитро Захаров