Здолали коронавірусну хворобу майже 34 мільйони людей.

Станом на ранок 15 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі наближається до 54 мільйонів.

Про це свідчать дані карти поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.

Читайте також2020-й – ще квіточки: вчені дали прогноз перебігу COVID-19 на наступний рікТак, наразі зафіксовано 53945763 лабораторно підтверджені випадки захворювання на COVID-19.

Вилікувалися від коронавірусу 34731289 пацієнтів. Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою COVID-19, від початку пандемії померло 1311427 людей.

У трійку найбільш уражених пандемією коронавірусу країн входять США (10904891 випадок), Індія (8814579) та Бразилія (5848959).

Очолюють сумну статистику смертності США – там зареєстровано 245600 померлих від COVID-19. На другому місці перебуває Бразилія (165658), на третьому – Індія (129635).

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Автор: Аліна Вишневська