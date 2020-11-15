Станом на ранок 15 листопада загальна кількість випадків заражень коронавірусною інфекцією у світі наближається до 54 мільйонів.
Про це свідчать дані карти поширення вірусу при Університеті імені Джона Гопкінса.
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Вилікувалися від коронавірусу 34731289 пацієнтів. Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою COVID-19, від початку пандемії померло 1311427 людей.
У трійку найбільш уражених пандемією коронавірусу країн входять США (10904891 випадок), Індія (8814579) та Бразилія (5848959).
Очолюють сумну статистику смертності США – там зареєстровано 245600 померлих від COVID-19. На другому місці перебуває Бразилія (165658), на третьому – Індія (129635).
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