Прокурор відмовився переносити справу з суду у справах неповнолітніх, куди її подали спочатку через вік обвинуваченої.

У США 26-річну трансгендерну жінку, яка зґвалтувала 10-річну дитину, засудили до двох років утримання у спеціальному центрі для неповнолітніх.

Про це пише Mail Online.

У 2020 році Ханна Таббс, яка раніше мала ім'я Джеймс, визнала себе винною в сексуальному насильстві над 10-річною дівчинкою, скоєному у 2014 році, коли їй самій було 17 років і вона ще ідентифікувала себе як чоловіка.

Злочинниця пішла за дівчинкою у ванну, схопила її за горло і силою залізла рукою у штани. Вона зупинилася лише тоді, коли хтось увійшов до кімнати, а потім втекла. Згодом аналіз ДНК підтвердив її винуватість.

Прокуратура наполягала на тому, щоб Таббс залишилася у в'язниці округу Лос-Анджелес і постала перед судом як доросла, проте окружний прокурор Лос-Анджелесу Джордж Гаскон відмовився подати клопотання про перенесення справи з суду у справах неповнолітніх, куди її подали спочатку через вік обвинуваченої на момент скоєння злочину.

Прокурор також говорив про свою стурбованість тим, що в установі для дорослих Таббс може стати жертвою через її гендерну ідентичність і навіть рекомендував просто засудити її до домашнього ув'язнення.

Крім того, він цитував кілька досліджень, в яких йдеться, що розвиток мозку не зупиняється до 25 років і що установи для неповнолітніх можуть допомогти в реабілітації молодих правопорушників.

Перед винесенням вироку суддя Маріо Баррера заявив, що Гаскон зв'язав йому руки. Рішення прокурора викликало невдоволення і критику у прокуратурі Лос-Анджелеса.

"Таббс 26 років. Попри помилкові слова Джорджа Гаскона, вона не "дитина". Під час судового розгляду у справах неповнолітніх було представлено докази того, що Таббс зґвалтувала двох молодих дівчат у різних інцидентах в минулому. Діти-жертви страждатимуть від травм усе життя. Таббс також раніше була судима за насильство і поводилася як доросла", - заявив заступник окружного прокурора Лос-Анджелесу Джон Хатамі.

Раніше УНІАН писав, як в Одесі суддя засудив чоловіка за побиття людини до прочитання дитячого роману.

А на Полтавщині чоловік приніс до суду піцу з наркотиками.

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