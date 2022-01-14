Чоловіка затримали. З'ясувалося, що він ще й зберігав дитячу порнографію.

У Києві затримали чоловіка, який зґвалтував 5-річну дівчинку.

Як повідомляє Відділ комунікації столичної поліції, затримано 37-річного киянина, який раніше не був засудженим.

Як розповіла тимчасово виконувач обов’язків начальника відділу розслідування злочинів, вчинених проти дітей, слідчого управління поліції Києва Інна Вашкеба, чоловік "забрав малолітню до себе додому та скоїв щодо неї сексуальне насильство".

"Протиправні дії зловмисник вчиняв відносно доньки знайомої. Ми провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання чоловіка, звідки вилучили речові докази злочину, а також електронні носії з відеозаписами дитячої порнографії. Затриманому вже повідомлено про підозру в чотирнадцяти епізодах злочинних діянь", - додала вона.

Читайте такожУ Києві банда шахраїв ошукувала чоловіків під час побачень (відео)У поліції зазначили, що за даним фактом розпочато чотири кримінальних провадження:

за ч. 3 ст. 149 Кримінального кодексу України - торгівля людьми, вчинена щодо малолітнього,

ч. 4 ст. 152 - зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди,

ч. 3, ч. 1 ст. 301 - ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів,

ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 - одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Суд обрав йому запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Хмельниччині затримали чоловіка, який разом зі спільником ще у 2017 році зґвалтував дитину в Одесі. Першого зловмисника затримали у 2019 році, а другий переховувався та "гастролював" Україною.

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