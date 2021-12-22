Тепер йому загрожує до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.

21-річний житель Кременчука на Полтавщині приніс до місцевого суду піцу з наркотиками.

Про це розповіли у відділі комунікації поліції області.

На вході до приміщення суду чоловіка зупинили судові охоронці. За словами поліцейських, той поводився підозріло та нервував.

Оглядаючи речі кременчужанина, охоронці побачили замаскований в піцу згорток із зеленою речовиною, зовні схожою на наркотичний засіб. Тоді до суду викликали слідчо-оперативну групу.

З'ясувалося, що таким чином чоловік хотів передати наркотики підсудному.

"Слідчими поліції, під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури, проведено невідкладні слідчі дії, в ході яких вилучено наркотичні речовини та інші речові докази, що вказують на причетність 21-річного чоловіка до вчинення кримінального правопорушення. Фігурант раніше мав проблеми із законом та неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців. Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим поліції чоловікові повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід - домашній арешт", - повідомив тимчасово виконувач обов'язків начальника Кременчуцького райуправління Андрій Власенко.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

У разі доведення судом вини чоловіку загрожує від шести до десяти років в'язниці з конфіскацією майна.

Раніше УНІАН писав, як на пляж в Іспанії влетіло судно з наркотиками - контрабандистів ловили відпочивальники. А в Німеччині наркоторговець заснув на телефоні й випадково здався поліції.

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