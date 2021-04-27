Від хижої тварини, на щастя, ніхто не постраждав / фото twitter.TorontoFC
Курйозний епізод стався на тренуванні футбольного клубу "Торонто", який виступає в американській лізі MLS.
Про це повідомляється в сюжеті ТСН.
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На тренувальну сесію з'явився непроханий і хижий гість - гігантський крокодил, який наробив чимало метушні. Тварина чіплялася до електрокара, а потім зробила кроки назустріч футболістам. Ті одразу насторожилися, але коли побачили, що відстань відносно безпечна - то почали робити селфі й жартувати.
Алігатор побігав по полю, після чого його вдалося прогнати.
У США алігатор завадив тренуванню футболістів
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