Ентоні Блінкен зазначив, що зараз вивчаються правові підстави.

Україна може отримати російські заморожені активи на суму в 300 мільярдів доларів. У США та країнах Європи вивчають правові підстави для використання цих коштів для відновлення України.

"Я вважаю, якщо ти щось зламав, то плати. І якщо росіяни зламали, вони повинні за це заплатити. І один із способів це зробити - саме через ці активи. Ми повинні переконатися, що для цього є юридична база. Як я і зазначив, оскільки більшість цих активів - в Європі, європейці також повинні бути переконані, що для цього існує юридична основа", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в ході дискусії в Університеті Техасу.

При цьому він вказав, що мова йде про 300 мільярдів доларів. За словами чиновника, якщо дозволити Росії робити те, що вона робить з Україною, то це пошле сигнал країнам-агресорам, що їм це зійде з рук.

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"Це скринька Пандори з конфліктами. Нікому не буде добре в цьому світі, в світі конфлікту та агресії", - вказав держсекретар.

Крім того, він вказав, що США постійні конфлікти обійдуться дорожче, ніж підтримка України, до якої вже приєдналися 50 країн.

Передача Україні заморожених активів РФ - останні новини

У вересні в ЄС мали були відбудуться переговори про використання доходів від більш ніж 200 мільярдів євро заморожених активів російського Центробанку для відновлення України. Раніновинше Європейський центральний банк попередив, що дії проти санкційних активів можуть загрожувати фінансовій стабільності та ліквідності Євро.

Пізніше ЗМІ повідомили, що Мін'юсту США планує передати Україні конфісковані активи РФ в сумі одного мільярда доларів.

У свою чергу глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що конфіскація і передача Києву заморожених активів Росії зніме тягар як з Брюсселя, так і з Москви.

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