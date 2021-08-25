Аварія трапилася на борту лайнера Alaska Airlines в Сіетлі.

У США при посадці літака у одного з пасажирів сталося загоряння мобільного телефону, через що весь салон лайнера довелося евакуювати.

Про це повідомляє Seattle Times.

Інцидент стався на борту рейсу Новий Орлеан - Сіетл, який виконувала авіакомпанія Alaska Airlines ввечері 23 серпня.

Представник аеропорту Сіетл-Такома зазначив, аварія трапилася з моделлю Samsung Galaxy A21.

Авіаперевізник заявив, що під час посадки на борту лайнера почав поширюватися дим. Для локалізації загоряння бортпровідники використовували вогнегасники і спеціальний вогнетривкий мішок.

Читайте такожУ США пасажира літака примотали скотчем до сидіння (відео)В результаті 128 пасажирів і 6 членів екіпажу екстрено евакуювали по аварійних трапах і доставили на автобусі до терміналу. Деякі з них отримали подряпини та синці.

На роботу повітряної гавані подія ніяк не вплинула.

Нагадаємо, раніше в цьому році у пасажирського літака Boeing 777 після вильоту в США відірвалася вся обшивка правого двигуна, її уламки впали на житлові райони, а сам двигун загорівся.

Автор: Станислав Кожемякин