У штаті Мінесота невідомий розстріляв дві родини політиків-демократів у їхніх будинках.

У США скоєно одразу два збройних напади на політиків-демократів, внаслідок чого двоє людей загинули, ще двоє отримали важкі поранення. Про це повідомляє ABC News із посиланням на губернатора штату Міннесота, де сталися напади, Тіма Волза.

За його словами членкиня Палати представників штату Мінесота від Демократичної партії Мелісса Гортман та її чоловік були застрелені в результаті, ймовірно, "політично мотивованого вбивства".

Одночасно з тим був поранений сенатор штату від Демпартії Джон Гоффман та його дружина. Обидва отримали кілька вогнепальних поранень та були шпиталізовані, де перенесли операцію.

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"Ми обережно оптимістично налаштовані, що вони переживуть цю спробу вбивства", – сказав Волз.

Зазначається, що йдеться про два окремі напади, здійснені в різних місцях – за кілька миль одне від одного.

Гоффмана та його дружину поранили близько 2-ї години ночі в містечку Чамплін, повідомили в правоохоронних органах. Після цього поліцейські поїхали на виклик до Гортманів і там близько 3:35 ранку натрапили на підозрюваного в їхньому будинку.

За словами поліцейських, біля дверей будинку, в якому жила Мелісса Гортман, офіцери побачили людину у поліцейській формі та при всьому поліцейському спорядженні. Підозрюваний відкрив вогонь по офіцерах, почалася перестрілка, але зрештою підозрюваному вдалося втекти пішки.

Автомобіль підозрюваного, який виглядав як поліцейський, знаходився на під'їзній доріжці будинку Гортманів. За словами місцевої влади, в автомобілі знайшли список його цілей, серед яких були сімейства Гортманів, Гофманів та інші.

За даними джерел ABC News у правоохоронних органах, загалом до списку входили десятки інших демократів з Міннесоти, зокрема і губернатор Волз.

Президент США Дональд Трамп вже встиг зробити публічну заяву щодо цих подій.

"Мене проінформували про жахливу стрілянину, що сталася в Міннесоті, яка, схоже, була цілеспрямованим нападом на законодавців штату. Таке жахливе насильство не буде терпітися у Сполучених Штатах Америки. Благослови Боже чудових людей Міннесоти, справді чудового місця!" – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Політичні замахи в США

Останнім часом політична культура США стала агресивно нетерпимою до іншої точки зору, у чому часто звинувачують Дональда Трампа, який не відрізняється особливою політкоректністю.

Цікаво, що саме він же сам і став мішенню щонайменше двох невдалих замахів протягом останнього року.

Як писав УНІАН, 14 липня минулого року під час передвиборчого мітингу в Пенсільванії у Дональда Трампа стріляли з даху сусідньої будівлі, але стрільцю вдалося лише трохи подряпати вухо тоді ще кандидата в президенти. На жаль, від кулі стрільця загинув випадковий учасник мітингу. Самого стрільця застрелили охоронці Трампа.

Другий невдалий замах на Трампа стався 15 вересня, і він був ще менш результативним. Горе-вбивця не зміг навіть близько підійти до Трампа і був заарештований.

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