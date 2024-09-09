Водночас Пател зауважив, що політика Вашингтона щодо ударів далекобійною зброєю по території РФ не змінилася.

Речник Державного департаменту США Ведант Пател прокоментував інформацію про передачу іранських балістичних ракет Росії.

"Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме драматичну ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", – наголосив він під час брифінгу.

За його словами, Сполучені Штати готові відповісти Ірану "значними наслідками". Водночас Пател зауважив, що політика Вашингтона щодо ударів далекобійною зброєю по території РФ не змінилася.

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"Немає змін у політиці, про які ми готові оголосити. Ми чітко заявили, як і наші партнери по G7, а також на самітах НАТО, що ми готові до серйозної реакції на такі дії. Я не забігатиму наперед, але я раніше говорив про дедалі більше занепокоєння щодо поглиблення партнерства в галузі безпеки між Росією та Іраном з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії", – сказав речник Держдепу.

Поставки іранських ракет в Росію

Нещодавно у ЗМІ почали зʼявлятися новини про те, що Іран готується передати Росії нове озброєння для війни проти України. Днями The Wall Street Journal заявило, що Москва отримала від Тегерана балістичні ракети. Видання писало, що Сполучені Штати та Європейський Союз у відповідь на такий крок готують нові заходи, які можуть ще більше ізолювати Іран на міжнародній арені.

Передачу ракет країні-агресорці підтвердив і іранський чиновник Ахмад Бахшаєш Ардестані. За його словами, Іран "не втручається у війну безпосередньо", проте продає Росії зброю, щоб забезпечити свої потреби.

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