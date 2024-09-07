Сполучені Штати та Європейський Союз вже готують нові заходи, які можуть ще більше ізолювати Іран на міжнародній арені

Іран передав Росії балістичні ракети для використання у війни проти України. Про це повідомило видання The Wall Street Journal. Раніше Іран звинувачували у постачанні сотень безпілотників РФ, які активно використовуються на фронті, зокрема для атак на українські міста та критичну інфраструктуру.

За інформацією видання The Washington Post, західні країни готові відповісти на це новими санкціями проти Тегерану, який вже перебуває під економічним і політичним тиском через свою співпрацю з Росією

Перша інформація про передачу ракет з'явилася у виданні The Wall Street Journal, а раніше цього тижня Bloomberg повідомив, що європейські чиновники очікують на надходження ракет з Ірану до Росії. Однак, незважаючи на докази і твердження Заходу, Іран заперечує свою участь у військових діях і стверджує, що не надає військової допомоги жодній зі сторін.

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В офіційній заяві постійної місії Ірану при ООН, яка була надана Bloomberg, зазначається, що позиція країни щодо "конфлікту в Україні залишається незмінною", а Іран не надає військової допомоги сторонам, які беруть участь у війні. Представники Ірану наголосили, що "вважають надання військової допомоги сторонам конфлікту негуманним", оскільки це лише збільшує кількість жертв і віддаляє можливість мирних переговорів.

Реакція Заходу та загроза нових санкцій

Незважаючи на заперечення з боку Тегерану, Захід розглядає передання ракет як загрозу безпеці в Європі та серйозний виклик міжнародному правопорядку. Сполучені Штати та Європейський Союз вже готують нові заходи, які можуть ще більше ізолювати Іран на міжнародній арені. Очікується, що найближчим часом Вашингтон і Брюссель оголосять про нові санкції, спрямовані на зупинку військової співпраці між Іраном і Росією.

Це не перший випадок, коли Іран звинувачують у військовій підтримці Росії під час війни в Україні. Починаючи з 2022 року, Захід неодноразово заявляв, що Іран надає Росії бойові дрони, які використовуються для атак на українську територію. За даними розвідки, сотні таких безпілотників були застосовані Росією для обстрілу українських міст, енергетичних об'єктів та інфраструктури, що спричинило великі руйнування та втрати серед цивільного населення.

Наразі передача балістичних ракет свідчить про ескалацію військової співпраці між двома країнами. Це також може спонукати Захід до ухвалення більш радикальних кроків проти Тегерану. США та ЄС можуть посилити економічні санкції, обмежити доступ Ірану до міжнародних фінансових ринків і технологій, а також ввести інші заходи, спрямовані на припинення його військової співпраці з Росією.

Що відомо про допомогу Росії

Війна Росії проти України, яка почалася 24 лютого 2022 року, призвела до найбільшої кризи в Європі з часів Другої світової війни. Росія вже понад два роки продовжує агресію, незважаючи на міжнародне засудження і численні санкції. Однак, війна триває за підтримки таких країн, як Іран, який надає Москві технології і зброю.

Захід постійно вводить нові санкції проти Росії та її союзників, намагаючись обмежити їхню військову підтримку Москві. Іран вже перебуває під серйозним міжнародним тиском, однак, попри це, Тегеран продовжує співпрацювати з Москвою у військовій сфері, що ставить його у ще більшу міжнародну ізоляцію.

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