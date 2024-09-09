У Брюсселі не виключають нових санкцій проти Тегерана.

Союзники Європейського Союзу надали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет Росії. Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на представника ЄС Петера Стано.

"Нам відома надана союзниками інформація, що заслуговує на довіру, про поставки іранських балістичних ракет Росії", – зазначив речник.

Він також заявив про можливість ввести нові санкції проти Тегерана, якщо таке постачання ракет буде підтверджено.

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Видання нагадує, що Кремль 9 вересня не заперечив доставлення іранських ракет до Росії. Так, речник Кремля Дмитро Пєсков зазначив, що Іран є важливим партнером Росії, і що дві країни розвивають діалог у всіх сферах.

Як сказав Пєсков, Іран - наш важливий партнер, ми розвиваємо наші торговельно-економічні відносини, ми розвиваємо наше співробітництво і діалог у всіх можливих сферах, включаючи найбільш чутливі".

Постачання Іраном балістичних ракет Росії: що відомо

Днями видання The Wall Street Journal повідомило, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України. У зв'язку з цим Сполучені Штати та Європейський Союз вже готують нові заходи, які можуть ще більше ізолювати Іран на міжнародній арені.

Згодом іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив постачання ракет до Росії. За його словами, Тегеран поставляє в Росію ракети і безпілотники в обмін на сою і пшеницю.

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