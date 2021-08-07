У Чикаго 70 тисяч жовтих гумових качок скинули в річку, щоб провести змагання Chicago Ducky Derby 2021.
"Качине дербі" організувала некомерційна благодійна організація Special Olympics Illinois, що займається змагання спортсменів з особливостями розумового розвитку.
За 5 доларів будь-хто охочий міг орендувати качку і взяти участь у перегонах. Серед призів були заявлені автомобіль, подорож до Мексики, 2 000 доларів і день розваг у Чикаго з вечерею в ресторані.
Щоб спустити на воду всіх качок, знадобилася ціла вантажівка. Змагання тривали на огородженій території, а після завершення всі іграшки виловили з води.
За даними на сайті заходу, організаторам вдалося зібрати понад 310 тисяч доларів на благодійні потреби.
Вас також можуть зацікавити новини: