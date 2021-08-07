Качечки брали участь у благодійному запливі.

У Чикаго 70 тисяч жовтих гумових качок скинули в річку, щоб провести змагання Chicago Ducky Derby 2021.

"Качине дербі" організувала некомерційна благодійна організація Special Olympics Illinois, що займається змагання спортсменів з особливостями розумового розвитку.

За 5 доларів будь-хто охочий міг орендувати качку і взяти участь у перегонах. Серед призів були заявлені автомобіль, подорож до Мексики, 2 000 доларів і день розваг у Чикаго з вечерею в ресторані.

Щоб спустити на воду всіх качок, знадобилася ціла вантажівка. Змагання тривали на огородженій території, а після завершення всі іграшки виловили з води.

За даними на сайті заходу, організаторам вдалося зібрати понад 310 тисяч доларів на благодійні потреби.

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Автор: Катерина Комолова