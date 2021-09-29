Останньою краплею для вчительки стала вимога здавати тест на COVID-19 тільки в певних лабораторіях міста.

У США вчителька початкової школи Марбет Шилл звільнилася через онлайн-формат навчання, на яке учні перейшли під час пандемії коронавірусу. За її словами, діти навіть не вміють написати своє ім’я, а педагоги розчаровані діями влади.

Як пише CIsproud.com, останньою краплею для вчительки стала вимога здавати тест на COVID-19 тільки в певних лабораторіях міста.

Після цього вона опублікувала у соцмережі ролик про занепад духу і розчарування в політиці округу, яка, за її словами, заважає вчителям виконувати свою роботу.

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"Ніколи за шість років роботи я не відчувала такого низького морального духу серед наших співробітників", – наголосила Шилл.

За її словами, раніше, навіть коли справи йшли важко, вчителі намагалися підтримувати один одного, але не в цьому році.

"Нам сказали, що комп'ютери можуть виконувати нашу роботу краще, ніж ми. Роздати, зібрати і змусити понад 20 дітей підключатися до різних навчальних платформ кілька разів на день – непросте завдання, і воно забирає так багато нашого часу", – пояснила вчителька.

Також Шилл зазначила, що рівень знань її учнів у цьому році дуже низький.

"У мене є учні другого класу, які навіть не можуть написати своє ім'я. Будь ласка, розкажіть мені, як комп'ютерна програма збирається це виправити", – сказала вона.

Вчителька наголосила, що розчарована і більше не відчуває пристрасті до своєї професії, бо тепер її робота більше нагадує роботу няні.

Крім того, за словами педагога, цього року вчителів державної школи змусили здавати тест на коронавірус щотижня. Останньою краплею стала вимога використовувати певні лабораторії для тестування замість тих, де зручно.

"Всі бояться, що вони втратять роботу... Чесно кажучи, мене трясло, коли я надсилала це відео", – сказала вчителька.

У свою чергу президент Федерації вчителів міста Джефф штату Іллінойс Адкінс-Дутро розповів, що відео швидко стало вірусним, оскільки знайшло відгук у співробітників всіх державних шкіл міста. Він додає, що відчуття пригніченості і готовність кинути роботу – не рідкість серед вчителів.

Нагадаємо, в Україні МОЗ включило освітян до переліку професій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Якщо ж вчителі відмовляться чи уникнуть щеплення – їх будуть відстороняти від роботи.

Дистанційне навчання через пандемію коронавірусу

Автор: Вікторія Гордієнко