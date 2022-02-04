Вона також зауважила, що вважає актуальним "мінський процес".

Тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки Крістіна Квін наголошує, що все міжнародне суспільство буде дуже скептично налаштоване до будь-яких заяв Росії про начебто спровоковані чи здійснені Україною атаки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі ведучій ток-шоу "Право на владу" Наталії Мосейчук, запис якого був продемонстрований в ефірі шоу.

Відповідаючи на запитання щодо того, що Адміністрація президента США пообіцяла нові санкції у разі, якщо російські військові перетнуть кордон України, Квін зауважила: "Я вважаю, що всім стало зрозуміло, як Росія грає: що вони можуть спровокувати якийсь бій, атаку, а тоді звинуватити Україну в цьому, і використати це як причину для нападу. Але мені здається, що тепер Росії буде дуже тяжко провернути одну з цих операцій, які вони вже робити в минулому. Вони знають, що якщо вони спробують зробити щось подібне, якась великомасштабна атака, скажімо, на Донбасі, який вони контролюють, і Росія чи російські сепаратисти будуть звинувачувати Україну в цьому, то все міжнародне суспільство буде дуже скептично налаштоване на прийняття будь-яких заяв з боку Росії, що ці атаки були спровоковані чи зроблені Україною".

Читайте такожСША попередили Білорусь про наслідки за сприяння агресії Росії щодо УкраїниТакож на запитання, чи "мінський формат" ще "живий", Квін зауважила: "Я вважаю, що "мінський процес" досі актуальний. Зустрічі відбуваються регулярно. Також зараз, я б сказала, що відновилися зустрічі в "нормандському форматі", які є своєрідним політичним майданчиком "мінського процесу". Російська Федерація неправильно трактує ці домовленості, і доти, доки вони продовжуватимуть, досягнути компромісу і рухатися вперед буде складно".

Крім того, на запитання, що Росія хоче, аби українські політики говорили з терористами на Донбасі, Квін наголосила: "Росія вважає себе непричетною. Я думаю, це дивно, адже саме вони підписали Мінські угоди. Однак, вони стверджують, що це справа лише України, і закликають вести перемовини з сепаратистами. Вони спонукають до діалогу з сепаратистами, який ні до чого хорошого не приведе. Буде заморожений конфлікт як у Придністров'ї, який ніколи не буде вирішений".

Так, додала вона, Україна не погоджується робити це, адже це не в її інтересах - "вести переговори з групою, як би сказали, терористів, що не хочуть вирішити проблему".

Нагадаємо, розвідка Сполучених Штатів отримала дані про план Росії сфабрикувати привід для вторгнення в Україну з використанням фейкового відео.

За сценарієм, у фейковому відео росіяни хотіли зобразити "напад українських військових" або на територію РФ, або на російськомовне населення на Донбасі.

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