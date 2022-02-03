Він також зауважує, що Україна в дипломатичному сенсі зараз в найсильнішій позиції, починаючи з 2014 року.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначає, що Росія зараз програє дипломатично.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Відповідаючи на запитання щодо другого раунду переговорів радників глав держав в форматі "норманді", і з чим туди поїде українська делегація, Кулеба зауважив: "Зараз дипломатія працює на всіх фронтах, в буквальному сенсі. Не лише на "нормандському" дипломатичному фронті. Тому виокремлювати лише одну зустріч було б позбавити себе можливості оцінити картину загалом, де перебуває Україна. А об'єктивно, Україна зараз в найсильнішій позиції, починаючи з 2014 року".

За його словами, це проявляється в усьому. Зокрема, у кількості фінансової та військової підтримки України.

"Всі працюють зараз в такій системі, яку ми називаємо "мережева дипломатія", - коли кожен робить, що може. І ми закрутили таке "мереживо", що вже дійсно Росія відчуває, що дипломатично вона цей раунд програє. Тому що вона зараз не досягнула жодних стратегічних для себе результатів", - наголосив міністр.

Кулеба додав, що "в цій широкій картині є дійсно один з ключових елементів - це "нормандський формат".

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Нормандський формат: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 січня у Парижі відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Тривала вона понад вісім годин. В ОПУ пояснили причину затримки.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав цю зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" реанімацією цього формату перемовин.

За результатами зустрічі було погоджено спільне комюніке та домовлено про наступну зустріч за два тижні в Берліні. Погоджене комюніке стало першим узгодженим з 2019 року документом.