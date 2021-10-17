Померли понад 4,9 млн осіб.

Станом на 17 жовтня у світі від коронавірусної хвороби COVID-19 померли 4 912 482 осіб, понад 241 млн заразилися, близько 18 млн інфіковані в даний час, понад 218 млн заразилися визнані видужали.

Про це повідомляє Worldometers.

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Середня летальність становить 2%.

Найбільше померлих від COVID-19 в США (744 385 осіб), Бразилії – 603 199, Індії – 452 172, Мексиці - 284 321 і Росії-223 312 осіб (за оцінками Росстату у РФ набагато більше померлих від COVID-19).

В Україні - 60 633 осіб.

При цьому найвища відносна смертність (>1000 померлих на 1 мільйон населення) в Перу – 5 953 людини, Болгарії - 3 231, Угорщини – 3 152, Чехії – 2 845 і Бразилії – 2 812 осіб.

В Україні цей показник становить 1 392 людини.

За даними Worldometers, станом на 17 жовтня найбільше заразилися виявлено в США: близько 46 млн осіб. В Індії - понад 34 млн, Бразилії - близько 22 млн, у Великобританії - понад 8 млн. Понад 7 млн у Росії, Туреччині, Франції. Понад 5 млн в Ірані, Аргентині.

В Ізраїлі COVID - 19 було виявлено у 1 315 317 осіб, 7 983 померли.

Коронавірус в Україні:

За минулу добу в Україні виявили 11 288 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед нових пацієнтів - 1 086 дітей та 154 медпрацівники. Померли від ускладнень 219 осіб, натомість 3 541 пацієнт - одужав.

Найбільше випадків коронавірусу протягом 16 жовтня зафіксували в Одеській (1 396), Харківській (948), Донецькій (934) та Дніпропетровській (748) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус у Києві: дані на 17 Жовтня 2021

У Києві за добу виявили 451 підтверджений випадок захворювання COVID-19, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 18 осіб.

Серед захворілих: 245 жінок віком від 18 до 91 року, 153 особи віком від 18 до 89 років, 19 дівчаток від одного до 17 років та 34 хлопчики від трьох місяців до 17 років.

Також за добу в медичні установи госпіталізували 49 хворих з підтвердженим коронавірусом і 328 з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Одужали від коронавірусної хвороби 98 осіб.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дніпровському (122), Дарницькому (86) та Святошинському районах (60) столиці.

Тест на коронавірус в Україні:

Лабораторії за добу зробили понад 72 970 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 33 545, методом ІФА — 5 350. Також зробили 34 075 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Всього в країні провели вже понад 13,5 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація від коронавірусу в Україні:

За добу в Україні 82 200 осіб вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 48 646 людей, повністю імунізовані - 34 154 людини.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 7 922 415 осіб, з них отримали одну дозу – 7 922 413 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 467 945 осіб (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 14 390 358 щеплень.

Автор: Тетяна Герасименко