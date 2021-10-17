Кількість інфікованих в Україні щодня зростає. За добу госпіталізували 4 747 осіб, а 219 українців померли у наслідок ускладнень від вірусу.

За минулу добу в Україні виявили 11 288 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед нових пацієнтів – 1 086 дітей та 154 медпрацівники. Померли від її ускладнень 219 людей, натомість 3 541 пацієнт - одужав.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

До лікарень протягом доби потрапили 4 747 людей із підозрою на хворобу чи підтвердженим COVID-19.

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Показники захворюваності на COVID-19 залишаються на високому рівні. Днем раніше хворобу діагностували у 12 983 осіб.

Найбільше випадків коронавірусу протягом 16 жовтня зафіксували в Одеській (1 396), Харківській (948), Донецькій (934) та Дніпропетровській (748) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку пандемії в нас виявили 2 635 170 випадків COVID-19. З них 60 633 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 325 997 — одужали.

Нагадаємо, як писав УНІАН, в опорних лікарнях Одеси закінчилися місця для людей, хворих на COVID-19.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії за добу зробили понад 72 970 тестів на коронавірус: методом ПЛР — 33 545, методом ІФА — 5 350. Також зробили 34 075 експрес-тестів на антиген до вірусу.

Загалом у країні провели вже понад 13,5 мільйона ПЛР-тестувань.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

За добу в Україні 82 200 людей вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 48 646 людей, повністю імунізовані - 34 154 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 922 415 людей, з них отримали одну дозу – 7 922 413 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 467 945 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 390 358 щеплень.

Нагадаємо, записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавірус в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко