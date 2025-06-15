Першою ластівкою стала заборона на в'їзд для громадян 12 країн на початку червня.

До США стане важче потрапити. Адміністрація Трампа розглядає можливість значного розширення списку країн, громадянам яких повністю заборонено в'їзд до Сполучених Штатів. Про це йдеться у внутрішній телеграмі Державного департаменту, з якою ознайомилося агентство Reuters.

На початку червня Трамп вже підписав указ, який забороняє в'їзд громадянам 12 країн. За його словами, так він захистить Америку від "іноземних терористів" та інших загроз.

У новому внутрішньому документі, підписаному державним секретарем США Марко Рубіо, перераховано список загроз, які походять від громадян ще низки країг.

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"Департамент визначив 36 країн, що викликають занепокоєння, яким може бути рекомендовано повне або часткове призупинення в'їзду, якщо вони не виконають встановлені критерії та вимоги протягом 60 днів", – йдеться у документі.

Зокрема Держдепартамент занепокоєний тим, що у деяких країнах з цього списку немає компетентного або готового до співпраці уряду, який би видавав справді надійні документи, що посвідчують особу. Ще однією проблемою була "сумнівна безпека" паспорта деяких країн.

У депеші також сказано, що деякі країни відмовилися співпрацювати з Вашингтоном щодо депортації їхніх громадян зі США. Іншими причинами для занепокоєння була причетність громадян країни до терористичних актів у Сполучених Штатах або до антисемітської та антиамериканської діяльності.

Також у документі наведено і перелік країн, щодо яких Державний департамент має вище наведені та інші претензії: Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Бутан, Буркіна-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Івуар, Демократична Республіка Конго, Джибуті, Домініка, Ефіопія, Єгипет, Габон, Гамбія, Гана, Киргизстан, Ліберія, Малаві, Мавританія, Нігер, Нігерія, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сан-Томе і Прінсіпі, Сенегал, Південний Судан, Сирія, Танзанія, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбія та Зімбабве.

Трамп обмежує в'їзд іноземців до США

Як писав УНІАН, ще у березні адміністрація Трампа почала працювати над механізмом обмежень на в’їзд для громадян 43 країн, включно з РФ і Білоруссю. Але минуло кілька місяців, перш ніж справа дійшла до реалізації.

Лише на початку червня Трамп підписав указ, який справді забороняє в’їзд громадянам 12 держав – Афганістану, М'янми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену. Крім того для громадян ще 7 країн в’їзд було обмежено – йдеться про громадян Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Венесуели та Туркменістану.

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