Президент США Дональд Трамп заборонив на в'їзд до США громадянам 12 країн Азії, Африки та Латинської Америки. Заборона набуде чинності з 9 червня.
В'їзд у США заборонено громадянам Афганістану, М'янми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену, пише CNN.
Крім цього Трамп обмежив в'їзд громадян ще 7 країн. Зокрема, йдеться про громадян Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Венесуели та Туркменістану.
У зверненні з приводу підписання відповідного указу Трамп сказав, що громадяни цих країн становлять загрозу для США:
У XXI столітті ми бачили теракт за терактом, скоєний іноземцями з протермінованими візами, з небезпечних місць по всьому світу".
"США не можуть допускати вільну міграцію з країн, де не можуть впевнено і достовірно перевіряти тих, хто хоче в'їхати", - додав він.
Трамп попередив, що список гнучкий - до нього можуть потрапити й нові країни.
Трамп і Гарвард
Через Трампа студенти з України можуть втратити право на навчання в Гарварді. Близько 20 українських студентів уже опинилися в складному становищі.
Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем розпорядилася припинити дію сертифіката Гарварду, що дозволяє проводити обмін студентами.