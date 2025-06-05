Громадяни ще 7 країн мають часткові обмеження.

Президент США Дональд Трамп заборонив на в'їзд до США громадянам 12 країн Азії, Африки та Латинської Америки. Заборона набуде чинності з 9 червня.

В'їзд у США заборонено громадянам Афганістану, М'янми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену, пише CNN.

Крім цього Трамп обмежив в'їзд громадян ще 7 країн. Зокрема, йдеться про громадян Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Венесуели та Туркменістану.

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У зверненні з приводу підписання відповідного указу Трамп сказав, що громадяни цих країн становлять загрозу для США:

У XXI столітті ми бачили теракт за терактом, скоєний іноземцями з протермінованими візами, з небезпечних місць по всьому світу".

"США не можуть допускати вільну міграцію з країн, де не можуть впевнено і достовірно перевіряти тих, хто хоче в'їхати", - додав він.

Трамп попередив, що список гнучкий - до нього можуть потрапити й нові країни.

Трамп і Гарвард

Через Трампа студенти з України можуть втратити право на навчання в Гарварді. Близько 20 українських студентів уже опинилися в складному становищі.

Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем розпорядилася припинити дію сертифіката Гарварду, що дозволяє проводити обмін студентами.

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