У команді президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа пожартували, що він обіцяв закінчити війну в Україні за одну добу, однак не вказав, в якому році.

Під час дискусії на Раді з міжнародних відносин (CFR) спеціальному представнику президента з питань України та Росії Кіту Келлогу нагадали заяви нової адміністрації про те, що за їхньої роботи у позиції Москви відбулися певні зміни. Його попросили пояснити, про що саме йде мова, адже публічна позиція Кремля залишається незмінною - Путін відмовляється йти на поступки.

У відповідь Келлог сказав, що за президентства Джо Байдена Вашингтон та Москва не вели перемовин, однак він впевнений, що це дуже важливо. "Зміни, про які ми говоримо, здаються незначними, але вони важливі", - додав він.

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За словами спецпредставника Трампа, діалог потрібний для попереднього розуміння позицій обох сторін. Також він нагадав слова Трампа про те, що існує "потенціал повернення" окупованих Росією територій. На питання, про які саме території йде мова, Келлог відповів так:

"Це майже як... Пам'ятаєте, президент казав, що закінчить війну за 24 години? Він не казав, в який день, в який рік".

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