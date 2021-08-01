На тлі пожеж, в Греції фіксують рекордну спеку.

У Греції тривають масові лісові пожежі. На цей момент зафіксовано 46 осередків загоряння.

Ситуацію ускладнює спека, стовпчики термометрів показують до +40°. Про це повідомляє Kathimerini.gr.

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На цей момент до боротьби з вогнем залучили понад 700 пожежників і рятувальників з усієї країни.

Вогонь гасять три вертольоти і чотири літаки. За інформацією рятувальників, через сильну спеку в деяких місцях пожежі спалахують повторно.

Так, в районі Ахая поблизу Зірії, де 26 липня було ліквідовано осередок загоряння, знову почалася пожежа. Розпочато евакуацію людей.

Поліція встановлює причини пожеж.

Як повідомляє видання, на тлі пожеж, в Греції фіксують рекордну спеку. Останні три дні в країні реєстрували температуру до 43° за Цельсієм. А на вихідних і наступного тижня температура місцями сягатиме 46°. У містах навіть вночі температура не падатиме нижче 30°.

Пожежі в Греції: що необхідно знати

28 липня 2021 року з'явилася інформація про те, що в Греції спалахнули лісові пожежіи. Вогонь накрив населені пункти Стаматов і Родополи.

Служба цивільного захисту розіслала жителям потерпілого району СМС-повідомлення із закликом якомога щільніше закрити вікна і двері в будинках.

Ліквідацію полум'я ускладнював сильний вітер. Пожежні служби висловлювали занепокоєння, що полум'я може перейти на сусідні населені пункти.

Автор: Олена Коваленко