Чоловік вів трансляцію у Facebook. Після кількох годин переговорів він мирно здався поліції.

У четвер зранку у Вашингтоні чоловік на пікапі під'їхав до будівлі бібліотеки американського Конгресу і заявив, що має вибухівку.

Поліції довелося евакуювати кілька урядових будівель в тому районі, повідомляє The New York Times.

Як вдалося з'ясувати поліції, чоловіка, який погрожував вибухом, звуть Флойд Рей Розберрі, він діяв один.

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На нього звернули увагу, коли він на своєму чорному пікапі заїхав на тротуар біля бібліотеки. Поліцейським, які приїхали на це порушення, Розберрі сказав, що має вибухівку, після чого один із офіцерів помітив у його руках детонатор.

Чоловік вів трансляцію у Facebook. Він вимагав поговорити з президентом США Джо Байденом або його представником. Розберрі називав себе "патріотом" і висловлював невдоволення демократами. Він неодноразово говорив, що не хоче помирати чи когось поранити, але попередив, що пристрій вибухне, якщо поліція почне стріляти в нього.

"Революція тут, вона настала. Я хочу поговорити з Джо Байденом телефоном", - говорив Розберрі у відеотрансляції, пише Reuters.

У компанії Facebook повідомили, що видалили відеотрансляцію, яку чоловік вів з пікапа.

Після кількох годин переговорів Розберрі мирно здався поліції.

"Наскільки мені відомо, це було його рішення здатися. Наразі ми не знаємо, якими були його мотиви", - сказав на прес-конференції начальник поліції Капітолію Дж. Томас Мангер.

Його колишня дружина Крістал Розберрі розповіла Reuters, що в нього діагностували шизофренію і раніше він погрожував їй вогнепальною зброєю. Вона сказала, що розлучилася з ним близько восьми років тому.

"Він божевільний. Він наставив на мене і свою сестру пістолет і багато разів стріляв у мене", - сказала жінка.

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Автор: Олександр Топчій